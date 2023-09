Perché oggi a Milano c'è puzza di letame

C'è puzza di letame a Milano oggi, lunedì 18 settembre. E il motivo è uno solo: sono in corso le operazioni di concimazione in diverse aree agricole attorno alla città, come confermato a MilanoToday da Coldiretti.

In questo periodo dell'anno, infatti, sono consentite le attività di ordinaria. In Lombardia le concimazioni seguono delle regole ben precise. È vietato concimare tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, mentre nei mesi di novembre e febbraio la concimazione segue un bollettino regionale che dà indicazioni settimanali. Durante il resto dell'anno le operazioni ordinarie sono sempre consentite in base alle necessità aziendali.

Non è la prima volta, anzi: la situazione si ripete ciclicamente. Nel 2012 anche l'allora sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, affrontò l'argomento con una serie di tweet. L'odore poco piacevole ma del tutto naturale, comunque, dovrebbe attenuarsi nel giro di qualche ora anche grazie alle precipitazioni previste.

Perché il letame puzza

Il letame emana un odore sgradevole a causa della decomposizione microbica della materia organica presente nel materiale fecale degli animali. Questa decomposizione è un processo biologico naturale che coinvolge una serie di reazioni chimiche complesse che producono vari composti odorosi, tra cui ammoniaca (NH3), solfuri (come l'idrogeno solforato, H2S), acido butirrico, acido propionico e altri composti volatili.