Odore sgradevole e puzza in tutta Milano sud: boom di segnalazioni sui social, il motivo

Aria "pesante" e odore sgradevole. Da mercoledì i residenti dei quartieri a sud di Milano - dalla Barona al Gratosoglio passando per il Vigentino e Chiaravalle - e gli abitanti dei comuni dell'hinterland meridionale - da Corsico ad Assago, fino a San Donato - hanno "denunciato" una strana, e persistente, puzza nell'aria.

I social sono stati letteralmente invasi dalle segnalazioni dei milanesi, tra chi chiedeva spiegazioni alle amministrazioni locali e chi cercava un motivo al "fenomeno" con decine e decine di post nelle piazze virtuali cittadine, sui vari gruppi di zona.

A fare chiarezza, con un post pubblicato proprio su Facebook mercoledì pomeriggio, è stato il comune di Corsico, tra quelli interessati dagli odori sgradevoli. "L’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini, in seguito ai forti odori che si sentono nell’aria, ha verificato le ragioni con l’agronomo del Parco Agricolo sud Milano", hanno spiegato da palazzo di città.



"Mi ha riferito - ha chiariato l'assessora - che questo è il periodo per lo spargimento dei liquami, in preparazione della semina primaverile dei campi. Non è un’attività che sta svolgendo direttamente l’istituzione che tutela il Parco Sud. L’odore, comunque, dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Altrimenti - ha concluso l'esponente del comune - si interverrà affinché le autorità preposte eseguano dei controlli mirati”.