Il Politecnico di Milano è la migliore università in Italia

Il Politecnico di Milano è la migliore università italiana. Lo decreta la Qs World University Rankings che ha stilato la classifica 2025 e che, peraltro, ha messo l'ateneo al 111esimo posto a livello globale. Il PoliMi ha scalato 16 posizioni rispetto allo scorso anno, ottenendo il punteggio più alto a livello nazionale per la 'Reputazione presso i datori di lavoro', parametro per cui ha ottenuto l'82esimo posto a livello mondiale. Inoltre, il Politecnico è l'università italiana con la pià alta proporzione di studenti internazionali in Italia.

Restando a Milano, l'Università Vita-Salute San Raffaele ha conseguito il più grande avanzamento in classifica in Italia e il secondo al mondo grazie alla ricerca scientifica: ora è tra le prime 400 a livello globale. La Cattolica è salita di 63 posizioni esi trova tra le prime 450 grazie alla considerazione dei datori di lavoro, alla qualità della ricerca e alle collaborazioni internazionali.

Gli altri atenei

Al secondo posto in Italia si colloca la Sapienza di Roma, 132esima posizione al mondo. Note di merito per il punteggio ottenuto nell'indicatore 'Rete di ricerca internazionale': in questa precisa classifica l'ateneo romano ha ottenuto il 41esimo posto a livello globale. Ottime performance anche in 'Risultati occupazionali dei laureati'. Terzo posto per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 133esima al mondo, che ha scalato 21 posizioni rispetto all'anno precedente. Fiore all'occhiello dell'ateneo è la 'Reputazione accademica' (69esimo posto al mondo).

Ottimi risultati anche per l'Università degli Studi di Padova, tra le prime 100 per la rete internazionale di ricerca e 110ma per 'Sostenibilità'. Il Politecnico di Bari, al 580esimo posto, ha ricevuto punteggi alti per 'Citazioni per docente'.