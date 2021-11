Fontana, Morandi, Ligabue: ecco i quadri venduti all'asta per 8 milioni di euro

L'asta Christie's '20th/21st Century' a Milano ha incassato in totale 8.240.625 euro. Tra le più prestigiose opere d'arte vendute c'è "Autoritratto con grata" di Antonio Ligabue (1899-1965), dipinto che è stato esposto in tutte le maggiori retrospettive dedicate all'artista e che è arrivato sul mercato per la prima volta. Venduto a 150.000 euro, 30mila euro in più della stima di partenza.

L'asta milanese ha proposto opere tra gli altri di Enrico Castellani, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Tom Wesselmann, Maria Lai e Sam Francis, registrando un incasso totale di 8.240.625 euro. Il top lot dell'asta è stata una "Natura morta" (1941) di Giorgio Morandi, venduta per 1.820.000 euro: il dipinto mostra la capacità dell'artista di sublimare disposizioni di oggetti apparentemente banali in qualcosa di molto più grande della somma delle loro parti.

Tra i lavori più importanti, aggiudicato anche un "Concetto spaziale" di Lucio Fontana, una visione di luminoso splendore dalla celebre serie dei "Barocchi" dell'artista: è stato venduto per 1.580.000 euro.