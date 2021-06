Il quadro di Hayez perso da anni e trovato (per caso) in un magazzino a Milano

Era ormai praticamente dato per sparito, scomparso. E invece era al sicuro, ma dimenticato, in un magazzino di Milano. Un'opera di Francesco Hayez, esposta fino al 1838 a Brera come il suo dipinto più famoso "Il bacio", è stata ritrovata nei giorni scorsi sotto la Madonnina tra i quadri di collezionisti privati che non sapevano di averla.

Dell'opera, "Luigi XIV e Mademoiselle de La Vallère", olio su tela, si erano ormai perse le tracce e le speranze di "rintracciarla" erano poche. Invece il quadro è stato scoperto dagli esperti della casa di aste "Il Ponte", che erano stati chiamati a valutare la collezione da mettere all'incanto. Secondo quanto riferito, i proprietari avevano sistemato il quadro in un magazzino, inconsapevoli che si trattasse di un capolavoro e del suo valore storico, oltre che economico.

"Capita spesso che collezionisti privati abbiamo tra i loro soggetti opere di cui non sanno riconoscere il valore, per questo è molto importante affidarsi ad esperti - ha spiegato Matteo Gardonio, capo dipartimento di dipinti e sculture del XIX e XX secolo del Ponte -. Questo olio su tela era ormai stato dato per perduto, ritrovarlo è una grande gioia, colpisce soprattutto per il suo cangiantismo cromatico, utilizzato nelle vesti e nei costumi dell'epoca".

L'opera, stando a quanto comunicato, sarà messa all'asta il prossimo 16 giugno durante un evento che si terrà a palazzo Crivelli, dove saranno battuti anche altri capolavori dell'Ottocento italiani, tra cui Mosé Bianchi, Ettore Tito, Pompeo Mariani, Francesco Paolo Michetti, Luigi Chialiva.