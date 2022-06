Domani aprono le piscine a Milano (ma non tutte)

Piscine a Milano: quali sono aperte per il ponte in arrivo? Il 2 giugno aprono al pubblico le piscine comunali scoperte Argelati, nel cuore dei Navigli, e Romano, in zona Piola. Entrambi i centri saranno accessibili ogni giorno dalle 10 alle 19, ma l'Argelati sarà chiusa il lunedo e la Romano il mercoledì.

Dall'11 giugno invece aprono le vasche scoperte dei centri Cardellino, San’Abbondio e Saini dall’11 giugno. Dall’11 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, tornerà anche "#Sunsetpool in Romano", con chiusura posticipata alle 21 per un bagno al tramonto nella cornice storica della vasca di 4.000 metri quadrati con tariffa ridotta per ingressi dopo le 18. Anche al Saini, circondato dal parco Forlanini, il martedì, mercoledì e giovedì sarà possibile restare in acqua sino alle 21.

Non solo piscine, però. Perché l'estate di Milanosport, società comunale che gestisce gli impianti, riguarda anche il tennis nei centri Lido, Washington e Saini, tennis e padel al Cambini Fossati ed una proposta di corsi estivi nelle piscine indoor, che metteranno a disposizione anche i loro giardini per rilassarsi e prendere il sole.