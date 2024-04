A Milano ci saranno 100 strade col limite a 30Km/h

Velocità massima consentita: 30 chilometri orari. È quello che succederà a Milano a partire da settembre quando in città debutteranno un centinaio di zone (tutte vicino a scuole frequentate da bambini) in cui il limite di velocità sarà 20km/h in meno rispetto a quello attuale.

La novità è stata annunciata dal sindaco di Milano, Beppe Sala, nella mattinata di venerdì 19 aprile parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto Oasi Zegna per l'area verde di piazza del Duomo. Sul numero di strade che avranno il limite di 30 km/h, Sala ha sottolineato: "Non saranno da settembre a 30 all’ora tutte le strade milanesi dove ci sono scuole ma un numero significativo, orientativamente vogliamo avvicinarci alle 100 e poi andare avanti”.

Per il momento pare non ci sia nessuna rimostranza, neanche da parte del ministro dei trasporti Matteo Salvini (leader della Lega). “Ne ho parlato anche col ministro Salvini che ho visto nel corso del G7 dei Trasporti, non ha espresso alcuna perplessità e non credo voglia cambiare idea, anzi mi ha detto che è totalmente d’accordo sul fatto di portare le strade a 30 all’ora dove ci sono gli istituti scolastici”, ha puntualizzato Sala.

Infine, sulla creazione e gestione delle strade 'scolastiche' con il limite orario, il sindaco ha affermato: "Ho chiesto agli uffici, perché il tema è non solamente quello di fare una cartellonistica o dipingere per terra il bollone con la scritta 30, ma per portare a 30 secondo le regole devi fornire adeguata documentazione e quindi gli uffici ne possono produrre fino a un certo punto".

Sempre dopo l’estate dovrebbe debuttare la Ztl nel quadrilatero. “I tempi per l'istituzione della Ztl del Quadrilatero della Moda rimangono gli stessi, ci stiamo preparando per settembre”, ha puntualizzato Sala.