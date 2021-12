Solo in una città d'Italia si vive meglio che a Milano

Svaniti, o quasi, gli effetti della pandemia Milano fa un gran balzo in avanti (+10 posizioni) e torna sul podio della 32esima classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Nel capoluogo lombardo e nel suo hinterland, secondo la classifica pubblicata dal quotidiano economico, si vive bene e per trovare un luogo in cui si vive meglio bisogna andare a Trieste.

Non è una novità per Milano che già aveva "vinto" nel 2018 e nel 2019 (e che nel 2020 era stata penalizzata dalla pandemia). Inoltre tutte le altre province lombarde hanno riconquistato diverse posizioni rispetto allo stesso anno (ad eccezione di Sondrio). Nell'annus horribilis della pandemia la "Locomotiva d'Italia" era stata penalizzata dall'impatto dell'emergenza sanitaria che era stato misurato - tra le altre cose - dal crollo del Pil pro capite e dai dati sanitari (mortalità e contagi su tutti).

Nella nuova classifica, stilata attraverso 90 indicatori (diversi dei quali aggiornati a metà anno se non addirittura a ottobre), Milano svetta sul fronte "Ricchezza e consumi" e "Affari e lavoro", risultando prima, tra l’altro, per i prezzi delle case, la retribuzione media annua, l’incidenza di imprese che fanno e-commerce (8,1% delle imprese registrate) e la diffusione dei servizi bancari online (872 contratti attivi di home e corporate banking ogni mille abitanti).

Spulciando le varie classifiche, si scopre che - come da tradizione - Milano è nella parte bassa dell'elenco (anche se guadagna due posizioni) per per "Giustizia e Sicurezza", in un poco invidiabile 104esimo posto: pesano l'alto numero di denunce (scippi, furti, rapine, violenze sessuali) e la lentezza dei processi. Balzo in avanti (grazie ai vaccini) sul fronte "Demografia e società": Milano nel giro di un anno Milano ha guadagnato 88 posizioni. Bene anche sul fronte "Cultura e tempo libero" dove, sempre grazie al nuovo corso della pandemia, la città ha guadagnato 12 posizioni in 12 mesi assestandosi al 6° posto nella classifica generale.

L'andamento generale

La classifica premia Trieste che guadagna 4 posizioni rispetto al 2020. Stabile al terzo posto, invece, Trento; medaglia di legno per Aosta (in rimonta di 3 posizioni) mentre Bolzano e Bologna si trovano al quinto e sesto posto (hanno perso rispettivamente 3 e 5 posizioni).

Grazie ai vaccini e al nuovo corso della pandemia la qualità della vita sta migliorando in tutte le grandi città. Roma è salita dal 32° al 13° posto, Firenze dal 27° all’11°. Bari (71ª) e Napoli (90ª) hanno guadagnato entrambe due posizioni. Roma, nel dettaglio, è entrata nella top ten della "Qualità della vita degli anziani uno dei tre indici generazionali che hanno debuttato quest'anno; non solo: si distingue per livelli di istruzione, edifici coperti da banda ultra larga e patrimonio museale. In controtendenza, invece, Cagliari, Torino, Genova, Palermo e Catania che hanno perso tutte qualche posizione rispetto al 2020.

Nelle ultime posizioni, invece, si trovano diverse realtà del mezzogiorno, quasi a confermare l’urgenza degli investimenti del Pnrr. Su novanta indicatori le ultime posizioni sono popolate in ben 57 casi da province del Sud o delle Isole. All'ultimo posto c'è Crotone, preceduta da Foggia e Trapani.