Qualità della vita, nel 2022 Milano è ancora quinta. La classifica

Milano è confermata al quinto posto nella classifica annuale sulla qualità della vita nelle città italiane, elaborata da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma, giunta alla 24esima edizione. La novità principale riguarda però Trento, non tanto perché è al primo posto (era già successo in altre edizioni della classifica), quanto perché, per la prima volta, una città si piazza nel gruppo di testa in otto criteri su nove.

Al secondo posto si trova Bolzano, mentre al terzo si piazza Bologna. Nel 2021 erano terza e quarta: scalzano Firenze, seconda nel 2021, quarta quest'anno. Poi, come detto, il capoluogo lombardo stabile al quinto posto. Seguono Siena e Parma (quest'ultima era prima nel 2021). Tra le città lombarde, un balzo notevole per Como, passata da 62esima a 32esima città. La seconda città della Lombardia è Sondrio, che sale al 14esimo posto. Poi Monza, al 20esimo (era decima), Bergamo (21esima) e Brescia (23esima). Dal 31esimo al 35esimo posto, un 'blocco' di cinque città lombarde: Mantova, Como, Varese, Cremona e Lecco. Chiudono la classifica lombarda Lodi al 43esimo posto e Pavia al 59esimo.