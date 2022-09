Le nuove date per accendere i termosifoni a Milano

L'uso dei termosifoni durante il prossimo inverno sarà diverso la solito. La crisi energetica, con i prezzi del gas alle stelle e il rischio concreto di finire le riserve, impongono un cambiamento radicale nei consumi. A Milano, così come in tutti i territori italiani cambieranno date, temperature e orari di accensione.

Il ministero della transizione ecologica ha reso noto il piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale, un piano che punta a "realizzare da subito risparmi utili per prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia". Tra misure di contenimento e risparmi volontari, è atteso un minor consumo per 8,2 miliardi di metri cubi. Nello specifico, le norme variano in base alla zona geografica ed entreranno in vigore entro la fine del mese di settembre. Tra le misure previste dal governo ci sono la riduzione di un grado della temperatura per il riscaldamento degli edifici, lo slittamento di 15 giorni per l'accensione degli impianti e la riduzione di un'ora nel corso della giornata.

Quando si accendono i termosifoni a Milano?

L'impatto di queste misure non sarà uguale in tutta Italia, ma varierà in base alle sei zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale. Milano appartiene alla zona E, per cui i termosifoni potranno essere accesi per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile, prima l'accensione poteva essere effettuata dal 15 ottobre al 15 aprile.