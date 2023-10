Quando e di quanto aumentano i biglietti Atm

Nuovo rincaro in vista. Crescerà di nuovo - dopo l'aumento scattato il 9 gennaio di quest'anno - il prezzo dei biglietti Atm a Milano. L'ufficialità è arrivata il 9 ottobre con una delibera approvata dal consiglio di amministrazione dell'agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Il provvedimento ha "salvato" i ticket semplici, il giornaliero, il carnet 10 viaggi, gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, "a tutela dei lavoratori, degli studenti e degli utenti abituali", ma ha sancito una "variazione del prezzo" per il biglietto trigiornaliero, "tipicamente concepito per l’utenza turistica o comunque occasionale".

Ma quando scatteranno gli aumenti? I prezzi per i ticket Atm aumenteranno dal 1 gennaio 2024 e l'aumento - ha fatto sapere la stessa agenzia in una nota - "sarà compreso tra i 2 e i 3 euro per i titoli più venduti, copertura fino a 4 zone, fino a un massimo di 6 euro per i titoli meno utilizzati, copertura di 9 zone".

Il rischio (scampato) dell'aumento dei biglietti singoli

Nel corso dell’assemblea dei soci che ha sancito i nuovi aumenti, "gli enti aderenti avevano dato indicazione a maggioranza di non procedere all’adeguamento tariffario al tasso di inflazione. Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano avevano espresso altresì la disponibilità a coprire con risorse proprie - pari rispettivamente a circa 8,7 milioni di euro e 553mila euro in base ai servizi di propria competenza - i costi necessari a compensare il mancato aumento del biglietto, mentre comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia avevano comunicato che i propri bilanci non consentivano di farsi carico di questa spesa corrente aggiuntiva, pari a 1.642.000 euro complessivi", ha ricostruito l'agenzia.

Quindi, in pratica, comune e città metropolitana di Milano hanno deciso di intervenire di tasca proprio per evitare un nuovo rincaro dei biglietti per metro, bus e tram, mentre regione Lombardia ha preferito votare a favore dell'adeguamento, come accaduto con i ticket Trenord. Il che, inevitabilmente, ha riacceso la polemica politica.

"La scelta di Regione Lombardia di non rispettare il voto della maggioranza, che in assemblea di Bacino si è espressa contro l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico, ha provocato a cascata l’aumento del biglietto trigiornaliero", il j'accuse di Arianna Censi, assessore alla mobilità di palazzo Marino. "Una scelta incomprensibile la loro, che grava principalmente sui turisti che visitano la nostra città, e che avrebbe inciso per una quota infinitesimale sul bilancio di Regione Lombardia", ha proseguito.

"Il comune di Milano ha fatto invece uno sforzo economicamente enorme per bloccare l’aumento del biglietto del trasporto pubblico, coprendo con finanze proprie, insieme a Città Metropolitana di Milano, l’incremento Istat. Grazie al grande lavoro del comune di Milano e di Città Metropolitana di Milano - ha concluso l'esponente della giunta Sala - i biglietti urbani e tutti gli abbonamenti non subiranno nessun incremento".