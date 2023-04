Da domani a Milano si spengono i caloriferi (anche se c'è ancora freddo)

Sabato 8 aprile. Questa la data in cui a Milano si spengono i riscaldamenti, come previsto dal decreto Cingolani (dal nome dell'ex ministro della transizione ecologica). Il via ai riscaldamenti era partito lo scorso 22 ottobre; oggi l'ultima data in cui si possono tenere accesi, nonostante le temperature siano ancora piuttosto rigide.

Alcune deroghe allo spegnimento sono previste per le scuole, gli ospedali, le case di cura e le piscine della città (oltre che per gli impianti alimentati a gas naturale, le sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, per le saune, i centri di recupero dalla tossicodipendenza e i laboratori artigianali o industriali che richiedano alte temperature per la produzione).

Lo scorso ottobre il sindaco di Milano Beppe Sala aveva posticipato per due volte l'accensione del riscaldamento, visto che il clima mite lo permetteva. Grazie al ritardo imposto dalle sue delibere, i caloriferi avevano iniziato a funzionare il 3 novembre nelle abitazioni private e nei condomini e il 7 novembre negli uffici pubblici.

Intanto in città il termometro si è avvicinato agli zero gradi a causa di un flusso di aria artica che "ha fatto ulteriormente crollare le temperature su valori da pieno inverno su gran parte dello Stivale", come aveva spiegato il meteorologo di 3Bmeteo, Edoardo Ferrara. "Complici i rasserenamenti notturni, si sono verificate condizioni di gelo non solo ovviamente in montagna, ma gelate tardive hanno interessato diffusamente anche pianure e vallate, con valori sotto lo zero - aveva chiarito l'esperto -. Freddo pungente anche al Sud sebbene in parte attenuato sia dalla presenza delle nubi e locali precipitazioni, sia dal vento. Inutile sottolineare come questa situazione costituisca un danno per colture e vegetazione, peraltro in piena fioritura ma precoce indotta dalle temperature invece spesso sopra media tra febbraio e marzo".