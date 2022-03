L'open day del Politecnico torna in presenza

Torna la normalità. Il 2 aprile dalle 8 alle 16 si riaprono le porte del Politecnico di Milano nello storico Campus Leonardo per una giornata ricca di appuntamenti dedicati alle future matricole: l'open day.

Dopo 3 settimane di presentazioni online dei corsi di studio e dei servizi, che hanno registrato oltre 15.000 presenze, l’open day 2022 sarà anche l’occasione per conoscere le tematiche concrete e innovative che architetti, designer e ingegneri si trovano ad affrontare.

Metaverso e salute, satelliti intelligenti, superconduttori, sistemi wearable, intelligenza artificiale, cambiamenti climatici e greenwashing, e poi edifici green, transizione ecologica, conservazione e valorizzazione degli edifici, passando per tutte le nuove frontiere del design degli interni, della moda, della comunicazione e del prodotto.

Molto interessanti anche i seminari trasversali tenuti dai Presidi delle Scuole, che indagheranno temi complessi e attuali: dalle guerre tecnologiche alle prospettive di evoluzione delle reti metropolitane, dallo sviluppo sostenibile ed economia circolare fino al design applicato alle tecnologie nel seminario “Da Star Trek all’universo Marvel”. Anche il Rettore Ferruccio Resta terrà un incontro per illustrare il tema della “settima rivoluzione di trasporti” mentre la Prorettrice Donatella Sciuto parlerà di come le Architetture dei calcolatori possono ispirarsi alla natura e agli uomini.

Verranno presentate inoltre le Lauree magistrali “di non continuità”, non precedute cioè da una medesima laurea triennale, a cui è possibile accedere anche da diversi corsi di studio in modo da avere una formazione ad ampio spettro.

Fra le novità di quest’anno la prima laurea magistrale in Ingegneria del Supercalcolo (High Performance Engineering) unica in Italia dedicata alla formazione di nuove figure professionali multidisciplinari capaci di coniugare le conoscenze più avanzate dell’ingegneria informatica, compresa la computazione quantistica, con le competenze delle scienze matematiche applicate, statistiche e fisiche per affrontare e risolvere problemi complessi emergenti.

Alle 12 si svolgerà in Aula Magna la Cerimonia di premiazione delle “Politest Top Schools”, le scuole secondarie superiori i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione per l’anno accademico 2021/22.

La giornata sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, il materiale informativo non sarà cartaceo, ma accessibile via QRcode, gli allestimenti saranno riciclati o in materiale eco-compatibile, l’uso delle bottigliette di plastica sarà ridotto grazie alla presenza di diversi punti acqua dove poter riempire le borracce e sarà inoltre possibile noleggiare monopattini e motorini elettrici a tariffe agevolate.

Attraverso una app dedicata è possibile registrarsi e prenotare il proprio posto in aula. Le prenotazioni si chiudono alle 23:59 del 1° aprile (salvo esaurimento posti).

L’accesso al Campus è invece libero e senza prenotazione a tutti gli stand informativi dei corsi e dei servizi (qui il programma completo).