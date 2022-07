Blocco passante: quando potrebbero ripartire i treni

Potrebbe essere il malfunzionamento dell'impianto ingrassatore tra le stazioni di Milano Dateo e Milano Porta Vittoria la causa dell'usura anomala delle ruote dei treni del passante ferroviario milanese al centro di una inchiesta della procura di Milano. L'enorme attrito ha portato a un'usura pericolosamente estrema, decine di volte oltre il grado normale-medio.

Inchiesta che ha già portato al sequestro di un tratto di binari e di alcune ruote dei convogli e l'apertura di un procedimento a carico di ignoti. Molti treni sono stati cancellati. Come si legge in un provvedimento di qualche ora fa del pubblico ministero, lunedì prossimo cominceranno 'prove' tecniche, alla presenza, oltre che degli investigatori della Polfer, di rappresentanti di Trenord e Rfi (che gestisce i binari). Gli accertamenti, in particolare, consisteranno nella verificare le "variazioni geometriche" dei binari sotto sequestro (verranno rimossi i sigilli) con ripetute corse di prova tramite treni dedicati.

Quando ripartono i treni sul passante

Alla fine della prossima settimana e al termine delle prove, giovedì o venerdì, potrebbe ripartire parzialmente la circolazione dei mezzi. Trenord, secondo quanto è emerso, ha acquistato un nuovo macchinario per la manutenzione delle ruote danneggiate e potrà rendere adatti più convogli. Ai primi di settembre, con il ritorno delle corse non estive e l'aumento dei pendolari, la situazione dovrebbe tornare alla normalità.