Milano spegne il riscaldamento

Da sabato 8 aprile, a Milano (e nel resto della zona climatica "E") non sarà consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento. Lo conferma in una nota Palazzo Marino. La stagione termica è iniziata il 3 novembre. Fino all'anno scorso, la stagione termica della zona "E" terminava a metà aprile, ma il termine è stato anticipato in un'ottica di risparmio energetico.

Potranno continuare a tenere accesi gli impianti alcune strutture, in via eccezionale: ospedali, cliniche, case di cura per minori, anziani o fragili, scuole dell’infanzia e asili nido, attività industriali e artigianali con specifiche esigenze tecnologiche o di produzione, piscine, saune e simili, sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali.

Il Comune di Milano riaprirà, dal lunedì al venerdì, cinque sedi di uffici comunali che, dal 3 novembre, sono rimaste chiuse il venerdì sempre per il risparmio energetico. Si tratta delle sedi di via Durando 38, via Bergognone 30, via Pellico 16, via Sile 8 e via Vico 18, in cui lavorano complessivamente circa 2.340 persone. Il provvedimento avrà quindi effetto da venerdì 14 aprile.