Torna l'ora solare tra sabato e domenica 31 ottobre: quando spostare lancette

Torna l'ora solare. Domenica 31 ottobre 2021, infatti, bisogna spostare indietro le lancette di un'ora, dalle 3 alle 2. Si avrà un'ora in meno di luce (e la parvenza di un'ora in più di sonno di notte). E sembra che questa tradizione verrà mantenuta in Italia, a differenza dell'idea di altri Paesi europei.

L’alternanza di ora solare e legale rappresenta, sin dalla sua istituzione, un modo per risparmiare energia elettrica e, conseguentemente, denaro: Greenme riporta infatti che nell’ultimo periodo di ora legale (28 marzo – 31 ottobre) si siano consumati 450 milioni di kWh di elettricità in meno – pari al fabbisogno annuo di energia elettrica di 170 famiglia, con una riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nell’atmosfera pari a 215.000 tonnellate e un risparmio economico di circa 105 milioni di euro. Ma non solo: dal 2004 al 2021 si stima a livello nazionale un minor consumo di energia elettrica di 10,5 miliardi di kWh, con un risparmio di circa 1,8 miliardi di euro.

Il passaggio all’ora solare avviene l’ultima domenica di ottobre di ogni anno, come stabilito dalla Direttiva Europea 200/84CE, che prevede anche l’applicazione dell’ora legale alla fine di marzo. Questi spostamenti delle lancette in avanti o indietro sono obbligatori in tutti i Paesi membri dell’Ue proprio per risparmiare sui consumi di energia elettrica e sfruttare il più possibile le ore di luce naturale. La Commissione Europea ha stabilito che ogni Paese dovrà scegliere entro il 2021 quale orario adottare in base alle proprie esigenze. Per ora, l'Italia ha scelto di proseguire sulla strada dell’alternanza ora legale/ora solare.