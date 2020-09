Frecce tricolori sopra Monza e Brianza per Gp F1: quando vederle, orario passaggio

Rosso Ferrari e tricolore Italia. Si rinnova anche quest’anno il connubio tra il mondo dei motori della Formula 1 e l’Aeronautica Militare. Domenica 6 settembre 2020 i velivoli MB‐339PAN delle Frecce Tricolori sorvoleranno infatti la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2020. Sul circuito di Monza sarà "disteso" per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo.

Lo spettacolo è previsto attorno alle 15, poco prima della partenza della gara. La Pattuglia Acrobatica Nazionale sfreccerà nel cielo di Monza al termine dell’Inno di Mameli, compiendo una serie di passaggi in volo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Motori e velocità, ma anche tecnologia, innovazione e soprattutto spirito di squadra, elementi cardine che accomunano i reparti di volo dell’Aeronautica Militare e le scuderie della Formula 1. "L’Aeronautica Militare, sin dalla sua costituzione, è naturalmente propensa allo sviluppo dell’innovazione e della modernità, pilastri fondamentali che permettono agli aeroplani della Forza Armata di solcare, così come fanno da 97 anni, i cieli di tutto il mondo seguendo la stessa vocazione: essere utili al Paese ed operare al servizio e per la difesa della collettività", sottolineano dall'Aeronautica.



"Il sorvolo sull’autodromo nazionale di Monza, rappresenta un ulteriore appuntamento per le Frecce Tricolori per portare un messaggio di speranza - evidenziano - in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno da parte di tutti per assicurare una graduale ripresa verso la normalità delle attività sociali, lavorative ed economiche".