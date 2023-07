Quanti alberi sono caduti a Milano durante il nubifragio?

Sono oltre 400 gli alberi caduti sulle strade di Milano nella bufera che si è abbattuta sulla città. A più di 24 ore di distanza il personale sta continuando il lavoro senza sosta per rimuoverli e così ripristinare la circolazione. Ai centralini dei vigili del fuoco si sono accavallate 350 chiamate con richieste d'intervento.

I pompieri mercoledì mattina hanno precisato che "nelle ultime 24 ore hanno effettuato circa 280 interventi, mettendo in campo 140 uomini e 35 mezzi di soccorso, questi sono di vario genere, soprattutto rimozione alberi da sede stradale a seguito delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi sulla città Metropolitana di Milano. In supporto sono arrivate anche squadre dai comandi di Lodi, Genova e Savona". Oltre ai pompieri e alla Protezione Civile, al lavoro da mercoledì mattina c'è anche l'Esercito. Ai militari del 10° Reggimento genio Guastatori di Cremona è toccata l'area attorno a viale Argonne.

L'acqua caduta durante i temporali

Nell'arco di una giornata la protezione civile ha registrato 55 millimetri di pioggia, che in sole 6 ore sono stati ben 48 mm. Seveso e Lambro hanno rischiato nuovamente di esondare, ma i livelli sono poi fortunatamente rientrati. Tra il capoluogo lombardo e i comuni limitrofi, i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare centinaia di interventi per alberi che sono caduti sulle case e sulle auto, tetti scoperchiati dalla furia del vento e allagamenti.

Più di 350, secondo Palazzo Marino, gli alberi che sono caduti in strada a Milano, bloccando la circolazione. "Non è stato un forte temporale - ha detto l'assessora al Verde Elena Grandi in consiglio comunale -, è stato un uragano, i venti andavano a 100 all’ora, in dieci minuti sono scesi 40 millimetri di pioggia e niente che abbia a che vedere con la manutenzione del verde ha a che fare con quello che è successo a Milano". A puntare il dito contro la presunta mala gestione del verde in città era stato il consigliere di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, secondo il quale la caduta delle piante sarebbe stata causata proprio dalla mancanza di manutenzione.