"Per quarantene covid tutto trasporto pubblico è in seria difficoltà"

Trasporto pubblico lombardo in seria difficoltà a causa delle numerosissime quarantene dei positivi al covid e dei relativi contatti stretti. A evidenziare il problema l'assessore regionale a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

"Purtroppo le assenze di personale stanno rendendo difficile organizzare tutti i servizi del Tpl - le parole di Terzi -. Perché il problema non è solo di Trenord, ma è generalizzato: sono numerose anche le aziende del settore gomma che vanno via via riducendo le corse a causa proprio delle assenze del personale positivo o in quarantena. Analoghi problemi stanno affrontando altre imprese ferroviarie come Trenitalia, posto che il servizio ferroviario lombardo per come è strutturato, per volumi, quantità e frequenza, non ha paragoni nel resto d'Italia".

"Per quanto attiene più nello specifico a Trenord - continua l'assessore - mi limito a ricordare che la riorganizzazione delle corse ha come obiettivo proprio la tutela degli orari più frequentati da studenti e lavoratori, cercando di garantire il più possibile le fasce di punta. Del resto ogni giorno sono garantiti in Lombardia 800mila posti, a fronte di un'utenza attuale che si aggira sui 350mila viaggiatori".

"La Regione - spiega Claudia Maria Terzi - sta investendo 2 miliardi di euro per l'acquisto dei nuovi treni che stanno gradualmente entrando in servizio, e 1 miliardo di euro per efficientare l'infrastruttura di Ferrovienord, nella speranza che lo Stato centrale attui in proporzione investimenti analoghi sulla rete statale". "A questo, parlando invece di trasporto su gomma - conclude l'assessore - si aggiungono i 400 milioni di euro annui che Regione stanzia per integrare il Fondo nazionale trasporti (Fnt). La Lombardia infatti è tra le poche regioni in Italia a mettere consistenti risorse autonome per il trasporto pubblico locale, la cui gestione e programmazione è di competenza delle Agenzie del Tpl".

Dei giorni scorsi la notizia che, fino a domenica 23 gennaio rimane confermata la rimodulazione parziale del servizio di Trenord già in atto e dovuta alle assenze di macchinisti e capitreno positivi al covid o in quarantena. Ad essere prevista è la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2.170 giornaliere programmate, per una riduzione del 12% nelle ore diurne. Contestualmente, sono aumentati i posti disponibili sui treni in circolazione.

Le modifiche ai treni Trenord

Di seguito i dettagli sulle modifiche al servizio Trenord.

S1 Saronno-Milano-Lodi: i treni circolano fra Milano Bovisa e Lodi. Per spostarsi tra Milano Bovisa e Saronno, i passeggeri possono utilizzare le corse della linea S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna o delle linee regionali che partono e arrivano a Milano Cadorna.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: il servizio è sospeso; i clienti possono utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circola in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circolano fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho è garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto prevede una corsa ogni ora per direzione (al minuto .27 da Cadorna e .26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare ogni 30 minuti le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

S40 Como-Mendrisio-Varese: il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni Tilo è sospeso. I viaggiatori possono utilizzare le corse delle linee Tilo S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Su tutte le linee sono soppresse le corse in circolazione fra le ore 23.30 e le ore 5. Trenord consiglia ai passeggeri, prima di mettersi in viaggio, di consultare sull’App Trenord (ios e Android) i dettagli delle modifiche e delle variazioni serali e notturne. Si ricorda ai clienti che per viaggiare a bordo dei treni è obbligatorio essere muniti di green pass rafforzato e indossare mascherine Ffp2.