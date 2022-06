È stato firmato l'accordo per costruire un nuovo quartiere di Milano

È un po' più vicina l'arena olimpica di Santa Giulia e il suo nuovo quartiere. È stata firmata nella giornata di giovedì 16 giugno la convenzione urbanistica per la variante al piano integrato di intervento. Il documento - siglato da palazzo Marino, il gruppo Risanamento ed Esselunga - è propedeutico all’avvio dei lavori che, per quanto riguarda l’arena olimpica, inizieranno entro la fine dell’anno e per le altre fasi del cantiere prenderanno il via una volta completata la prima fase delle bonifiche, prevista nel secondo semestre del 2023. Attraverso il piano si arriverà al completamento del quartiere su cui verranno costruiti edifici per 400mila metri quadri, la maggior parte a destinazione residenziale, in aggiunta ai 250mila già costruiti nella zona della stazione di Rogoredo.

La firma del documento rappresenta l’avvio della fase attuativa del progetto di variante e dà inizio alla progettazione esecutiva, cui farà seguito la costruzione delle opere urbanistiche e infrastrutturali previste dal progetto di sviluppo dell’area e nello specifico quelle legate alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Come sarà la nuova parte di Milano

Una volta terminati i lavori il quartiere di Santa Giulia - 1,2 milioni di metri quadri - sarà composto da edifici per oltre 658mila metri quadri (attualmente quelli completati sono circa un terzo). Palazzi prevalentemente residenziali (il 60%, secondo le cifre di Palazzo Marino). Non solo, ci sarà un grande parco pubblico di oltre 360mila metri quadri e una nuova Esselunga.

Tra gli obiettivi principali c'è quello di "dar vita a un quartiere in grado di far emergere una nuova comunità sociale, così da rappresentare un modello di sviluppo replicabile non solo a Milano, ma anche in altre città", precisano dal municipio.

Il "nuovo" quartiere di Milano sarà caratterizzato da giardini, piazze e percorsi pedonali. In questo quadro il sistema delle aree verdi costituirà il centro della vita pubblica, il luogo dell’incontro e dello scambio. "La rete delle piazze, insieme al parco, ai percorsi pedonali e alle aree verdi, costituisce l’infrastruttura primaria dell’area di trasformazione che garantisce la vivibilità del nuovo quartiere e, allacciandosi alla città esistente, permette la diffusione della qualità auspicata nel contesto locale", si legge in una nota di piazza Scala.

La soluzione planivolumetrica si organizza, di conseguenza, su una griglia di strade e percorsi pedonali, che definisce la dimensione degli isolati edificabili mai troppo ampi, e anche per i tre edificabili di dimensioni maggiori (l’arena, l’area di Esselunga e il triangolo commerciale-terziario) sono previsti importanti passaggi di interesse pubblico a creare una rete pedonale diffusa.

La dimensione degli isolati edificabili e la costruzione sui bordi con la presenza di corti interne a uso privato permette un’interscambiabilità e un’ampia flessibilità tra le funzioni tipiche della città - residenza, terziario, commercio, ricettivo, servizi alle persone, funzioni pubbliche e di interesse pubblico. In questa struttura urbana è inserita la rete dei servizi proposti, quelli assimilabili alla categoria di pubblico servizio e anche l’insieme di funzioni che arricchisce la varietà sociale ed economica cittadina.

Tra queste, figurano anche l’insediamento del nuovo Campus per la musica del Conservatorio Giuseppe Verdi, con la realizzazione di una struttura polifunzionale dedicata alla musica, e il Museo per Bambini dedicato all’esplorazione del tema "La mia città (intelligente) del futuro".