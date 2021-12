L'Aler in ritardo per il superbonus 110% al quartiere Tessera

Non è ancora stato approntato un piano per la riqualificazione degli oltre 960 alloggi di Aler nel quartiere Tessera di Cesano Boscone. Lo segnala Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dopo avere effettuato un accesso agli atti per chiedere aggiornamenti ad Aler e avere ottenuto la risposta. "In questi mesi - afefrma - Aler non ha fatto nulla per la riqualificazione degli edifici, nonostante i numerosi atti che ho presentato in Regione".

Tra facciate deteriorate e pulizia insufficiente, il quartiere Tessera ha diverse problematiche. Ora che si potrebbe sfruttare il superbonus 110 per cento per la riqualificazione, Aler ha risposto al consigliere che "è in fase di studio" la possibilità di pubblicare una 'manifestazione d'interesse' per trovare aziende che cooperino con la stessa Aler per accedere al superbonus.

"E' assurdo, dopo tutti questi mesi, lasciare andare un'opportunità che avrebbe potuto regalare nuova vita agli stabili, ora fortemente degradati", commenta Di Marco. "Da troppo tempo - aggiunge la consigliera M5s a Cesano Boscone Maria Pulice - questi stabili soffrono di gravi problematiche ma nessuno fa nulla per migliorare la situazione. Anche a livello comunale ho fatto presente il problema. Purtroppo, però, anche da quel punto di vista nulla è cambiato"