I quartieri più economici (ma comunque cari) per trovare casa a Milano: la classifica

A.A.A. casa cercasi. Trovare un appartamento in affitto a Milano continua a essere un'impresa ardua, con la città della Madonnina che è ancora la più costosa in tutta Italia. La conferma arriva da uno studio di Idealista news, che ha messo in fila i quartieri meneghini per trovare il più vantaggioso per vivere.

"L'ultimo report sulle locazioni elaborato dall'ufficio Studi di Idealista, riferito ad agosto 2023, ha rilevato un aumento dell’1,4% su base mensile che fa attestare i canoni di locazione medi in Italia a 13,7 euro/m2. Ancora più significativa è la variazione anno su anno, che sale all’11,9%. La città più cara è Milano: 22,4 euro/mq", si legge nello studio della società specializzata in affitti.

Quartiere Media canone (euro/mq) Baggio 13,4 Cà Granda 16,2 Chiesa Rossa 16,7 Forlanini 16,9 Crescenzago 17,1 Val di Sole-Fatima 17,1 Accursio 17,5 Corvetto 17,8 Lorenteggio-Giambellino 18,5 Bicocca 18,8 Bovisa 19,0 Udine 19,0 Città Studi 19,1 Soderini 19,3 San Siro 19,3 Istria 19,5 Niguarda 20,0 Affori 20,0 Gorla-Turro-Precotto 20,0 Cermenate-Missaglia 20,0 Bande Nere 20,0 Martini-Cuoco 20,5 Lambrate 20,7 Tibaldi 20,7 Naviglio Grande-Barona 20,8 Fiera-De Angeli 21,0 Dergano 21,3 Ortles 21,5 Indipendenza-Regina Giovanna 21,5 Bligny-Toscana 21,7 San Vittore-Washington 21,7 Cinque Giornate-Montenero-Libia 22,0

Nel capoluogo meneghino "per trovare i canoni più economici bisogna spostarsi in provincia. Sono ben 8 i comuni dell’hinterland milanese, tra quelli monitorati con un numero considerevole di annunci da formare una base dati, in cui si possono trovare case in locazione a meno di 15,4 euro/mq in media. Il comune più economico è Abbiategrasso - 9,7 euro/mq -, seguono Legnano - 10 euro/mq - e Rho, 12,7 euro/mq. Ma si trovano canoni ben al di sotto della media milanese anche a Basiglio, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni e Segrate".

Il quartiere più economico in città, invece, è Baggio, dove i padroni di casa chiedono in media un affitto di 13,4 euro/mq. Completano il podio Cà Granda - 16,2 euro/mq - e Chiesa Rossa con 16,7 euro/mq. "In città, comunque, anche nelle zone meno centrali come Gorla, Turro, Precotto e Cermenate-Missaglia si raggiungono comunque i 20 euro al metro quadro", sottolineano da Idealista.