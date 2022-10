A Milano ci si può "sposare" in stile Las Vegas

Decine di milanesi si sono 'sposati' in stile Las Vegas, sabato sera, in piazza XXIV Maggio, presso la Darsena, grazie a Costantino Della Gherardesca, vestito come Elvis Presley in bianco e con scarpe bianche a punta. Nessuno era escluso: le 'celebrazioni' sono state fatte a coppie miste e non, ma anche a persone con i propri animali domestici e addirittura oggetti, come una bicicletta, oppure a terzetti.

La coda ha iniziato a formarsi fin dal pomeriggio verso la 'wedding chapel', cappella nuziale, allestita in occasione della presentazione dello show 'Quattro matrimoni' che partirà proprio domenica 2 ottobre su Sky e Now. Non mancavano oggetti tematici per 'coronare' la celebrazione e scattare foto ricordo, come le collane hawaiane e le parrucche da rockstar. Si replica domenica pomeriggio.