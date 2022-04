La quercia di piazza 24 maggio potrà sopravvivere solo per qualche anno

La grande quercia di piazza 24 Maggio a Milano potrà essere tenuta in vita ancora per qualche anno, attraverso una "riduzione delle branche", ovvero un accorciamento delle stesse, come suggerito da Francesco Ferrini, del dipartimento di scienze e tecnologie agrarie di Firenze, secondo cui in ogni caso l'albero sarebbe alla fine del suo ciclo vitale. I lavori di riduzione sono iniziati lunedì 11 aprile. Lo rende noto Elena Grandi, assessora al verde.

La quercia, già sostenuta da anni da una piramide d'acciaio, ha subito ingenti danni a causa del forte vento che ha sferzato la città il 7 febbraio, con raffiche fino a quasi 100 km/h. Non è stata l'unica pianta monumentale di Milano ad essere danneggiata ma, per la particolare collocazione delle radici e la compromissione del tronco, già attaccato da un fungo, è quella che presenta maggiori problemi.

"Tutti noi amiamo questo albero imponente e ne conosciamo il valore storico e monumentale", scrive l'assessora: "Qualunque intervento conservativo potrà mantenerlo in vita solo per qualche anno. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso d’intervenire con la riduzione delle branche principali, così da mettere in sicurezza l’area e ridurre il rischio di caduta dell’albero". Nel frattempo il comune sta già cercando una nuova quercia, già di grandi dimensioni, per prepararla alla futura messa a dimora sempre in quel punto.

Nata nel 1895, la quercia fu trapiantata il 24 maggio 1924 nella piazza da Giunio Capè, per celebrare il ritorno del figlio Giuseppe dal fronte della prima guerra mondiale e a memoria dei soldati del rione Ticinese-Lodovica caduti, come recita un cippo. Alla morte di Giunio Capè, la famiglia donò la quercia al comune.