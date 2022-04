La Regione ha querelato un intero giornale

L'Ats Insubria, agenzia di tutela della salute di Varese e Como, ha querelato la Provincia di Como. Secondo l'agenzia che dipende dalla Regione il quotidiano avrebbe portato avanti "campagna denigratoria sistematica, massiccia, accanita e mirata da potersi qualificare come volutamente persecutoria attraverso centinaia di articoli" sulla gestione della pandemia di Covid-19. Insieme alla querela è stata avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti dell'editore, del direttore e dei giornalisti, "tra i 50 mila e i 250 mila euro".

Ats, nel dettaglio, sostiene di essere stata "vittima di un perdurante attacco mediatico da parte della predetta testata giornalistica, la quale ha incessantemente screditato l'operato dell'anzidetto ente insinuando il suo malfunzionamento e una gestione fallimentare della pandemia, dalla questione tamponi ai vaccini". Secondo Ats sarebbe stata messa in atto "una vera e propria opera di strumentalizzazione dell'emergenza sanitaria" attraverso la quale si sarebbe cercato di "minare la fiducia che la popolazione nutriva nei confronti di Ats.

I giornalisti hanno speculato sul numero dei ricoveri, sulla gestione dei pazienti Covid-19, sulla somministrazione prima dei test e poi dei vaccini per fornire al lettore una ricostruzione artefatta degli accadimenti al solo scopo di danneggiare l'immagine dell'astante e di coloro che ci lavorano". Le spese legali sarebbero coperte: la Regione, attraverso una delibera, ha stanziato circa 18mila euro per le spese del procedimento, compreso il compenso dell'avvocato (Andrea Mascetti). I giornalisti della Provincia di Como hanno risposto alla querela dicendo di essersi limitati di fare il loro lavoro raccontando quanto accadeva quotidianamente sotto i loro occhi fin dallo scoppio della pandemia nei primi giorni di marzo del 2020.

L'azione è stata critica su più fronti. Il commento più duro è arrivato dall'associazione lombarda dei giornalisti che, attraverso una nota in cui ha espresso piena solidarietà ai giornalisti, ha detto di essere allibita dal comportamento dell'Ats. Il sindacato è "basito dal comportamento dell'ente che fa capo alla Regione che lamenta una non meglio specificata 'speculazione' portata avanti da due cronisti de La provincia di Como - ha detto il presidente dell'Alg Paolo Perucchini -. E non può accettare che la stessa regione Lombardia, con apposita delibera, abbia deciso di stanziare circa 18mila euro per le spese del procedimento".