Perché il principe William dà un milione di sterline a Milano

La lotta allo spreco alimentare a Milano passa anche attraverso un'elargizione da un milione di euro (abbondante) proveniente dal principe William. I fondi andranno agli hub di quartiere meneghini e serviranno a promuovere e concretizzare progetti per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze di cibo.

Gli hub interessati sono il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Lombroso e gli hub sperimentali in centro storico e all'Isola. Il Comune di Milano ha formalizzato l'accettazione del premio ambientale 'The Earthshot Prize' della Royal Foundation, che sostiene cinque progetti all'anno per la sostenibilità del pianeta. Uno dei cinque progetti vincitori è 'hub di quartiere', promosso dalla rete C40, Fondazione Cariplo e altri soggetti. Il premio consiste in un milione di sterline, pari a circa un milione e 150mila euro. I fondi devono essere spesi dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con rendicontazione.

Gli hub di quartiere a Milano sono stati realizzati a partire dal 2015, in concomitanza con l'esposizione universale dedicata proprio al cibo, e hanno la finalità di raccogliere le eccedenze alimentari per ridurre l'impatto ambientale e lottare contro le diseguaglianze sociali. Il progetto più recente, che risale al 2020, è quello del mercato ortofrutticolo, grazie a un'intesa tra il Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Il primo progettto, del 2018, è stato realizzato nel quartiere Isola insieme a Banco Alimentare, Assolombarda e Politecnico. Nel 2020, attraverso varie partnership, si sono realizzati hub a Lambrate, Corvetto, Gallaratese e centro storico.