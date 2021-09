"Aaa cercasi coperte e indumenti per i senzatetto milanesi"

"Abbiamo bisogni di coperte in lana singole, sacchi a pelo, calze, giacche e piumini, guanti, sciarpe, berretti, maglie e maglioni, t-shirt, pantaloni e jeans, tute e felpe, scarpe da ginnastica, scarpe e scarponcini, zaini e borsoni". Questo l'appello del Buon Samaritano, l'unità mobile della fondazione Fratelli di San Francesco che quotidianamente gira le strade di Milano di notte per portare indumenti e generi di conforto a chi non ha una casa.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, vestiti caldi e coperte sono più che mai necessari ai senza fissa dimora milanesi. "Nel 2020 abbiamo avuto 34.821 contatti con i senzatetto a Milano, con una media di 95 persone incontrate ogni notte dalla nostra Unità mobile - spiega Fratel Clemente, direttore delle opere della fratelli di San Francesco -. Il servizio si propone di portare conforto ed accoglienza alle persone che vivono per strada, offrendo loro generi di prima necessità, bevande, alimenti, indumenti e coperte nonché, sempre, l’offerta di un tetto o dell’accompagnamento ai servizi territoriali, in coordinamento con il Casc (Centro Aiuto Stazione Centrale, ndr)".

Le informazioni per partecipare alla raccolta

"È fondamentale però, anche quando si donano capi di abbigliamento usati - sottolinea Clemente - il rispetto della dignità della persona che riceverà gli abiti donati che quindi dovranno necessariamente essere puliti e non lacerati, in quanto le persone senza dimora non hanno la possibilità lavarli e rammendarli, e che le scarpe siano utilizzabili e soprattutto con i lacci. La maggior parte delle persone che incontriamo durante la notte sono uomini e quindi la nostra necessità riguarda in particolar modo l’abbigliamento maschile". Per partecipare alla raccolta, è possibile consegnare vestiti, coperte e sacchi a pelo al seguente indirizzo e nei seguenti giorni e orari: via Renzo Bertoni 9, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17 e sabato dalle 10 alle 12.