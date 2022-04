A Milano viene riciclato il 63% dei rifiuti

La raccolta differenziata a Milano è una solida realtà. Non è un'impressione ma lo dicono i numeri. Nel 2021 la raccolta differenziata milanese si è attestata sopra al 63%, come riferito da Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa. "Siamo tra i primi tre posti delle città europee sopra il milione di abitanti e in una posizione molto alta in Italia nella classifica delle città sopra i 200mila abitanti - ha puntualizzato l'amministratore delegato della società che si occupa della raccolta dei rifiuti -. Nonostante il covid e il fatto che le persone positive al virus abbiano dovuto confluire i loro rifiuti nell'indifferenziata, siamo riusciti a tenere una percentuale molto elevata di raccolta", ha precisato Milani.

"Due settimane fa abbiamo fatto una raccolta di rifiuti ingombranti per rendere più facile ai milanesi la consegna degli ingombranti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche. Abbiamo posizionato in tanti punti della città dei camion come punti di consegna. Ha avuto un successo notevole, abbiamo raccolto oltre 12 tonnellate di materiale, c’è stato un gradimento forte da parte dei cittadini e penso che la ripeteremo".

Il futuro prossimo della differenziata

La percentuale di raccolta differenziata, comunque, è destinata a salire. Entro il 2027 la Regione vuole portare verso il riciclo l'83% dei rifiuti lombardi (contro l'attuale 73%) e in una percentuale non inferiore al 65% a livello comunale. Per realizzare questo risultato palazzo Lombardia ha messo sul piatto due milioni di euro per favorire la realizzazione o il potenziamento dei centri di raccolta rifiuti.