Rendere più puliti i mercati di Milano con più raccolta differenziata

Rendere più pulite le aree di mercato, sia durante che dopo le ore di vendita, attraverso la raccolta differenziata (che attualmente si attesta al 65% in tutti i mercati della metropoli). È l'obiettivo di Amsa e palazzo Marino che nella giornata di martedì 26 luglio hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione al mercato di via Eustachi, ma la campagna toccherà complessivamente 36 mercati scoperti.

Per facilitare le operazioni di differenziazione agli operatori è stato consegnato da un kit composto da una dotazione di sacchi biocompostabili da 70 litri e, per chi ne fosse sprovvisto, un portasacco in acciaio?e, per banchi più grandi anche ulteriori?anelli da fissare ai lati dei banconi. Gli imballaggi in plastica, cartone e legno vengono raccolti contemporaneamente da un automezzo Amsa e conferiti in un impianto di trattamento dove i materiali verranno separati e recuperati a valle delle operazioni di raccolta. Contestualmente Amsa sta distribuendo, attraverso gli ispettori del commercio, a tutti gli operatori mercatali coinvolti un volantino informativo nel quale vengono esplicitati i comportamenti corretti e le azioni da compiere come buttare i rifiuti organici solo negli appositi sacchi compostabili, piegare i cartoni in modo da ridurne il volume, separare e impilare le cassette di plastica e di legno accanto alla propria bancarella e pulire l’area utilizzata per la vendita.

"La raccolta differenziata nei mercati scoperti della città è una realtà consolidata da alcuni anni – ha spiegato Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa –. Questa nuova attività di sensibilizzazione, ideata e realizzata insieme all’amministrazione comunale, ha il fine di mantenere sempre alti gli standard di qualità delle frazioni che raccogliamo separatamente. Grazie al contributo di tutti i cittadini, Milano ha raggiunto risultati importanti confermandosi al 63% di raccolta differenziata in città e al 65% nei mercati. Iniziative come questa sono essenziali per diffondere la consapevolezza dei benefici di una gestione virtuosa dei rifiuti e aumentare ulteriormente la quota da avviare a recupero".

"In questi anni abbiamo avuto buoni risultati con questa modalità di raccolta che ha trovato il gradimento di addetti ai lavori e cittadini - ha commentato l’assessora all’Ambiente e Verde ?Elena Grandi -. Ora l’obiettivo è di migliorare le condizioni post-vendita, con una sensibile riduzione dei residui organici a terra, che vorrebbe dire tempi di pulizia più rapidi per restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città e al contempo ridurre lo spreco".