La raccolta firme contro i divieti di Area B

I nuovi divieti dell'Area B e dell'Area C a Milano - appena entrati in vigore - continuano a non andare giù a una parte dei pendolari, molti dei quali ogni giorno devono entrare in città, e per farlo preferiscono l'auto. Il partito Fratelli d'Italia, che a Milano è all'opposizione, ha deciso di lanciare una raccolta firme contro l'iniziativa della giunta guidata dal sindaco Beppe Sala. A Fdi si è aggiunta anche la sigla sindacale Ugl.

La raccolta firme contro Area B

“L’iniziativa di Fratelli d’Italia d’indire una petizione contro Area B, per consentire ai cittadini di esprimere con una firma la loro contrarietà al provvedimento, ha raccolto anche l’adesione del sindacato Ugl”, spiegano in una nota Enrico Marcora, consigliere comunale di Fdi e Riccardo Uberti, segretario territoriale della Ugl di Milano

“Le limitazione al traffico imposte dal sindaco Sala e dalla sua giunta - aggiunge Uberti - colpiranno principalmente le fasce più deboli della società e, in particolare, i lavoratori, come dimostrano le proteste attuate da varie categorie in questi giorni. Proteste dei lavoratori che non potevano lasciare indifferente Ugl che ha quale scopo principale difenderne i diritti”.

“L’appoggio di Ugl dimostra che la nostra proposta va nella direzione giusta - continua Marcora - proponendosi di prendere le parti di tutti quelli che saranno colpiti da questo provvedimento ingiusto e classista. Ora - conclude - l’auspicio è che a Ugl si aggiungano altre Cgil Cisl e Uil, perché questa è una battaglia di tutti quelli che hanno a cuore i diritti dei lavoratori che va combattuta senza distinzioni politiche o di bandiera”.

Sindaco da tempo nelle vesti di ‘comandina

Sulla stessa linea il pensiero della Lega. Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e membro delle Commissioni attività produttive e trasporti, di Regione Lombardia ha scritto: “Oggi primo giorno lavorativo di ottobre scattano, di fatto, i nuovi divieti voluti da Beppe Sala per le auto diesel euro 5 in ingresso a Milano. Un pensiero va a tutti i pendolari che non possono cambiare macchina e che sono quindi costretti a un percorso a ostacoli per poter lavorare in città. Sala ha previsto sostegni per chi rottama il proprio euro 5?”.

“Questa - prosegue - non è altro che una misura ideologica e utile, forse, a guadagnare qualche voto dei radical chic dell’ambiente all’interno della Cerchia dei Bastioni. Scelta che invece garantirà, sicuramente, nuove entrate alla casse del Comune. Decisione totalmente assurda, o peggio infame, se si considera, appunto, la presenza di ben quattordici parcheggi di interscambio su ventisei all’interno di Area B: impossibile lasciare l’auto ‘fuorilegge’ nelle rimesse senza essere multati”.

“Mi auguro che la mozione al voto domani in aula del Consiglio regionale per chiedere la sospensione del divieto di accesso agli euro 5 diesel in Area B possa far risvegliare le coscienze dei colleghi del Pd e far cambiare idea a Sala. Sindaco da tempo nelle vesti di ‘comandina’ che in palese arroganza tira dritto lasciando a piedi chi, a fatica, ha un lavoro anche come autonomo e deve usare il proprio mezzo per andare a Milano”, conclude Scurati.