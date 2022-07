La Lega vuole fermare la Ztl a Isola

La Lega ha organizzato una raccolta firme per cercare di fermare la Ztl a Isola. Nei prossimi mesi nel quartiere verrà realizzata una nuova area pedonale (come via Sarei o Corso Como) e una nuova zona a traffico limitato. La prima verrà realizzata in via Borsieri ( tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino), la Ztl, invece, sarà applicata nel quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio, viale Zara e con l’inclusione dell’area compresa tra via Pola, via Ippolito Rosellini, via Filippo Sassetti e via Gaetano de Castillia. L'area, nel dettaglio, sarà off limits per le auto dalle 19:30 alle 6 del mattino, consentendo comunque l’accesso e la sosta ai residenti e ai veicoli autorizzati.

"Un’area davvero troppo vasta che impedirà ai cittadini di andare a trovare amici o parenti, di riaccompagnare sotto il portone di casa persone care o anche solo di assistere le persone anziane o in difficoltà - chiosano Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega e Samuele Piscina, consigliere comunale -. La Ztl, inoltre, causerà la congestione del traffico e dei parcheggi nelle zone limitrofe ai suoi confini, spostando di fatto il problema nelle vie confinanti e quindi scontentando altri cittadini senza risolvere nulla".

Non solo, secondo i leghisti la Ztl potrebbe far aumentare i fenomeni di microcriminalità nella zona a causa di un "minore passaggio di autovetture e dall’impossibilità di tornare a casa con mezzi privati". Non solo, gli esponenti del carroccio lamentano che la nuova Ztl potrebbe causare danni agli esercenti dei negozi di vicinato.

"Sala e la sua Giunta - concludono Bolognini e Piscina - confermano ancora una volta di essere lontani dalla realtà, chiusi nei palazzi e sordi alle esigenze della comunità milanese". La raccolta firme inizierà al mercato di piazzale Lagosta, all’angolo con via Perasto, dalle 10 alle 12.30 di martedì 19 luglio.