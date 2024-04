La raccolta fondi della figlia di Tino Borneo: "Il tuo gol più grande, papà"

Il "gol più grande". La figlia di Costantino Borneo, per tutti Tino, l'ex calciatore ed ex allenatore dell'Under 12 rossonera morto per una malattia fulminante, ha deciso di lanciare una raccolta fondi destinata allo Ieo di Milano. La donna, Carlotta, ha deciso di trasformare il dolore in solidarietà pensando all'istituto europeo di oncoglogia organizzato una colletta in onore dell'ex giocatore cresciuto nelle giovanili rossonero e poi diventato bomber di serie C.

"Dedicata alla meravigliosa vita che ha vissuto mio padre, Costantino Borneo. Papà, hai sempre aiutato tutti a inseguire i loro sogni, ora tocca a me fare un piccolo gesto al fine di preservare o salvare la vita di qualcuno", si legge nella raccolta su Gofoundme. "Tutto il ricavato verrà donato allo Ieo nonché a un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che si occupa, oltre che della cura dei tumori, della ricerca scientifica atta a migliorare le metodiche di diagnosi e di cura di ogni forma di cancro, possedendo al suo interno diversi laboratori", ha spiegato la donna.

In due giorni dal lancio della campagna sono stati già donati oltre 5mila euro. “Questo è il nostro goal più grande, papà", l'addio della figlia di Tino Borneo.