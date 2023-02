Andrea, il piccolo con una malattia rara che farà due trapianti e sogna Leolandia

Lottare contro una malattia che a volte sembra più forte di tutto. Farlo da anni, perché è la vita che ti è capitata e va onorata. Anche se hai solo 10 anni, e ne avresti certamente fatto anche a meno. Il piccolo Andrea è l'eroe di questa storia, anche se i volontari dell'associazione di Protezione Civile Usfim, che hanno lanciato una raccolta fonti per sostenere la sua famiglia, si appellano agli "eroi" che vogliono aiutarlo con una donazione (qui il link per farlo su Gofundme). Il denaro andrà per coprire le spese mediche e quelle dei continui trasferimenti di ospedale in ospedale che il giovane paziente e i suoi genitori devono affrontare. Andrea ha già subito diversi interventi "salvavita" in altre strutture italiane.

Dalla Puglia, mamma Isabella, papà Antonio e Andrea sono atterrati all'aeroporto di Bergamo martedì 21 febbraio. Il primo passo per il piccolo, che fino a poco tempo fa era ricoverato in un stato di coma durato quattro giorni, è quello di portare a termine un desiderio espresso in modo chiaro alla famiglia: "Prima di essere ricoverato a Bergamo, visto che è vicino, mi piacerebbe tanto andare a Leolandia". Per questo i volontari dell'associazione di protezione civile Usfim di Dalmine si sono attivati fin da subito. Lo hanno accolto e proveranno a esaudire il suo desiderio. Stanno cercando di dare loro tutto il supporto logistico, materiale e morale possibile alla famiglia. "Abbiamo già trovato una sistemazione dove mamma e papà trascorreranno i giorni di permanenza in terra bergamasca mentre Andrea è in ospedale per ricevere le cure di cui ha assoluta necessità", hanno scritto loro stessi nella nota che accompagna la campagna di crowdfunding.

I costi delle cure mediche, dei farmaci, delle terapie e della permanenza fuori dalla città di residenza sono molto elevati e la famiglia ha già affrontato molte spese per far fronte a questa situazione difficile. Per questo i volontari dell'associazione chiedono una mano alla gente comune: "Abbiamo bisogno del tuo aiuto", scrivono. "Qualsiasi donazione - dicono - sarebbe molto apprezzata e contribuirà a garantire che Andrea, il nostro piccolo guerriero, possa continuare a ricevere le cure di cui ha bisogno e a conservare il bellissimo sorriso che nonostante tutto ha dipinto ogni giorno sul suo dolce e piccolo viso. Anche se non puoi contribuire con una donazione, ti preghiamo di condividere questa raccolta fondi con la tua famiglia e i tuoi amici per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo". Il ricavato delle donazioni, spiegano, sarà versato direttamente alla famiglia di Andrea.