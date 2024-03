La Curva Sud si mobilita per Gaza e lancia la raccolta di beni

"Come anticipato settimana scorsa in riunione, stiamo organizzando una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione di Gaza", lo scrivono gli ultras della Curva Sud su Instagram. I tifosi del Milan si sono organizzati in favore dei palestinesi colpiti dalla guerra per riuscire a raccogliere diversi beni primari da spedire in Palestina.

Medicine, salviette, pannolini, asciugamani tra le cose necessarie e urgenti. Poi, tende da campo "misure famigliari" per chi un tetto sopra la testa non lo ha più. Cibo di vario genere, tutto a lunga scadenza e che possa essere facilmente spedito. "Visto che c'è la sosta e non ci sono partite da saldare, avete un ottimo motivo per venire in riunuone giovedì a San Siro dalle 21 contribuendo attivamente alla raccolta", scrivono gli ultras sul profilo ufficiale "Banditi Curva Sud Milano".

Non è la prima volta che gli ultras rossoneri si spendono per cause umanitarie e di beneficenza. Lo scorso anno i tifosi milanisti avevano lanciato una raccolta beni per la popolazione emiliana colpita dall'alluvione.