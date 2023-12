È Natale anche per i netturbini: come cambia la raccolta dei rifiuti

È Natale anche per i netturbini. Amsa ha comunicato che a Natale sospenderà il servizio di raccolta rifiuti in città. Il 25 dicembre, più nel dettaglio, sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido per le utenze commerciali della ristorazione (con servizio notturno). Il ritiro delle raccolte sospese del 25 dicembre presso le utenze interessate sarà effettuato nelle giornate di giovedì 21 dicembre e giovedì 28 dicembre, insieme ai rifiuti previsti dal calendario di raccolta.

Mercoledì 26 dicembre, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio i servizi di raccolta differenziata saranno regolarmente effettuati. Le riciclerie cittadine resteranno chiuse il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. In occasione della festività del 6 gennaio resteranno aperte dalle 8.00 alle 15.00 le riciclerie cittadine di via Olgettina e Muggiano, chiuse le aree di via Pedroni e via Corelli.

Il servizio negli altri comuni in cui lavora Amsa