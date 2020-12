È Natale anche per i netturbini: ecco quando verranno raccolti i rifiuti a Milano

È Natale anche per i netturbini. Amsa ha comunicato che a Natale sospenderà il servizio di raccolta rifiuti in città. Il 25 dicembre, più nel dettaglio, sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido per le utenze commerciali della ristorazione.

La raccolta di indifferenziato, carta/cartone, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata domenica 27 dicembre. Sarà regolare, invece, il servizio durante le giornate di Santo Stefano, Capodanno e mercoledì 6 gennaio. Venerdì 25 e sabato 26 dicembre, venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio, invece, resteranno chiuse le riciclerie cittadine.

Natale, la raccolta dei rifiuti nei comuni dell’hinterland

Il calendario della raccolta rifiuti subirà variazioni. Ecco la situazione in tutti i comuni in cui opera Amsa.

Natale, raccolta rifiuti a Bresso

A Bresso venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, carta e vetro sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, carta e vetro sarà recuperata sabato 2 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Buccinasco

A Buccinasco venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido sarà anticipata giovedì 24 dicembre, la raccolta della carta sarà recuperata lunedì 28 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido sarà anticipata giovedì 31 dicembre, la raccolta della carta sarà recuperata lunedì 4 dicembre. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Cormano

A Cormano venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 2 gennaio. Mercoledì 6 gennaio è sospesa la raccolta di scarti vegetali su prenotazione.

Natale, raccolta rifiuti a Corsico

A Corsico venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica e metallo e scarti vegetali sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica e metallo e scarti vegetali sarà recuperata sabato 2 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il sevizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Novate Milanese

A Novate Milanese venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperato sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 2 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Paderno Dugnano

A Paderno Dugnano venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Pero

A Pero venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 26 dicembre. Sabato 26 dicembre, venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Pioltello

• A Pioltello venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido sarà anticipata giovedì 24 dicembre, la raccolta di carta sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e carta sarà anticipata giovedì 31 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Sagrate

A Segrate venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di carta e vetro sarà recuperata lunedì 28 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di carta e vetro sarà recuperata lunedì 4 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a San Donato Milanese

A San Donato Milanese venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà anticipata martedì 22 dicembre. Sabato 26 dicembre è sospesa la raccolta di scarti vegetali su prenotazione. Venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare. Nelle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre l’indifferenziato, l’umido e gli imballaggi in plastica e metallo dovranno essere esposti entro le ore 13 per la raccolta straordinaria pomeridiana.

Natale, raccolta rifiuti a San Giuliano Milanese

A San Giuliano Milanese venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido sarà anticipata giovedì 24 dicembre, la raccolta di carta sarà anticipata martedì 22 dicembre. Sabato 26 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica sarà recuperata lunedì 28 dicembre, la raccolta di carta e imballaggi in vetro e metallo sarà recuperata martedì 29 dicembre. Venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Saronno

A Saronno venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, carta, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata lunedì 28 dicembre. Venerdì 1 gennaio il servizio di raccolta rifiuti è sospeso; la raccolta di indifferenziato sarà recuperata lunedì 4 gennaio, la raccolta di carta, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 5 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Natale, raccolta rifiuti a Settimo Milanese

A Settimo Milanese venerdì 25 dicembre il servizio di raccolta rifiuti è sospeso; la raccolta dell’umido sarà recuperata sabato 26 dicembre, la raccolta di carta, imballaggi in plastica e metallo e la raccolta dell’indifferenziato nella zona D delle aree ZAI – zone artigianali e industriali – saranno anticipate giovedì 24 dicembre. Sabato 26 dicembre il servizio di raccolta sarà regolare. Venerdì 1 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare ad eccezione della raccolta di indifferenziato nella zona D delle aree ZAI, che è sospesa e sarà anticipata giovedì 31 dicembre. Mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare ad eccezione della raccolta di imballaggi in plastica e metallo nelle zone C e D delle aree ZAI, che è sospesa e sarà recuperata venerdì 8 gennaio.

Natale, raccolta rifiuti a Trezzano sul Naviglio

A Trezzano sul Naviglio venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 29 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 5 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.