È Natale anche per i netturbini: quando verranno raccolti i rifiuti

È festa anche per i netturbini. Amsa ha comunicato che a Natale sospenderà il servizio di raccolta rifiuti in città. Il 25 dicembre, più nel dettaglio, sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido per le utenze commerciali della ristorazione (con servizio notturno).

Il ritiro verrà recuperato domenica 26, giorno di Santo Stefano, ed effettuato per tutte le frazioni ad esclusione dell’umido delle utenze domestiche. In entrambi i giorni resteranno chiuse le riciclerie cittadine. Di seguito il dettaglio per ogni comune servito da Amsa.

Bresso

A Bressosabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico e dell’indifferenziato sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, mentre carta e vetro saranno recuperate lunedì 27 dicembre.

Buccinasco

A Buccinasco, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella e Trezzano sul Naviglio sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Sarà recuperato Lunedì 27 dicembre.

Novate Milanese

A Novate Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto a mercoledì 29 dicembre.

Pero

A Pero sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di organico e vetro sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto mercoledì 29 dicembre.

Pioltello

A Pioltello sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta della carta è anticipata a giovedì 23 dicembre mentre indifferenziato e organico saranno raccolti venerdì 24 dicembre.

San Donato Milanese

A San Donato Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di venerdì 24 dicembre è anticipata al pomeriggio pertanto l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire entro le ore 13.00.

San Giuliano Milanese

A San Giuliano Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; il servizio è anticipato a mercoledì 22 dicembre.

Saronno

A Saronno sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e vetro è posticipata a lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di umido, carta e multimateriale è previsto martedì 28 dicembre.

Segrate

A Segratesabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta multimateriale sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e organico è posticipato a martedì 28 dicembre.

Settimo Milanese

A Settimo Milanese Sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; carta e multimateriale saranno raccolti il 24 dicembre. Il ritiro dell’organico sarà recuperato lunedì 27 dicembre.

Cormano e Uboldo

Cormano e Uboldo non sono previsti servizi di raccolta.