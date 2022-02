A Settimo (Milano) maxi raccolta di cibo e medicine per l'Ucraina

Zucchero, omogeneizzati, bende e Paracetamolo. Sono solo alcuni dei prodotti che i cittadini di Settimo Milanese (hinterland ovest di Milano) stanno radunando per poi inviarli in Ucraina, in aiuto alla popolazione che si è trovata in guerra dopo l'attacco della Russia di Putin dei giorni scorsi.

La raccolta - segnalata dal nostro lettore Francesco Sathya Tezzoni - viene effettuata in due punti, nello spazio polifunzionale Castelletto di via Reiss Romoli e davanti alla farmacia Culzoni di via Bianchi, dove una collaboratrice del negozio ucraina ha deciso di organizzare un viaggio per consegnare un carico di vestiti, farmaci e beni di prima necessità ai suoi connazionali bisognosi.

Numerosi i cittadini di Settimo che hanno donato indumenti, cibo e medicine affinché vengano portati alla popolazione ucraina. La raccolta è nata per iniziativa della donna ucraina che collabora con la farmacia Culzoni. Sabato, dopo il turno di lavoro, ha detto al farmacista di voler comprare disinfettante, bende e altri farmaci per portarli in Ucraina. I titolari del negozio, così, hanno deciso di donare un pacco pieno di medicinali. Poi la raccolta, grazie al passaparola, si è estesa a tanti altri cittadini, che hanno donato anche alimenti, vestiti, pannolini e giocattoli. Al momento sono state raccolte decine e decine di scatole che arriveranno nel Paese bombardato dalla Russia trasportate in due Tir.

Un'altra raccolta benefica per l'Ucraina è stata organizzata a Segrate, hinterland est di Milano, da dove venerdì 4 marzo partirà un camion con beni di prima necessità da portare al confine con la Romania e destinati ai campi profughi. Qui il Comune ha messo a disposizione un punto di raccolta, la Saletta 2 di Cascina Commenda - Via Amendola, 3 - aperta dal 28 febbraio al 3 marzo dalle 9 alle 18.