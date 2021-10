L'appello del Muro della Gentilezza: "Donate i vestiti invernali"

Venticinquemila chili di indumenti nuovi e usati, cento e più tra materassi e letti, un migliaio tra sacchi a pelo e coperte. E' il parziale bilancio dell'attività (in venti mesi) del "muro della gentilezza", ideato dal collettivo Tempio del Futuro Perduto in Fabbrica del Vapore. Come funziona? Chi vuole lascia quello che ha, in dono per chi ne ha bisogno. Gli oggetti e i vestiti vengono poi appesi al muro esterno della Fabbrica, lungo via Luigi Nono.

Ora, con l'approssimarsi dell'inverno, il collettivo lancia un appello a continuare a donare: "In questo periodo dell'anno - si legge sulla pagina Facebook - abbiamo bisogno specialmente di indumenti invernali, coperte, sacchi a pelo e scarpe utili nel periodo freddo". Gli orari per la consegna sono dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30.

In tutti questi mesi sono state distribuite anche circa cinquecento confezioni di pannolini, ottanta passeggini per bambini, diecimila mascherine chirurgiche, tre tonnellate di giochi e poi strumenti musicali, biciclette, sedie a rotelle, materiale scolastico, posate, stoviglie, cinquantamila tra libri e beni di prima necessità.

La mostra fotografica

E, dal 27 ottobre al 7 novembre, è allestita all'interno degli spazi di via Luigi Nono 7 una mostra fotografica dal titolo "35mm di futuro perduto", con scatti analogici di Shyla N e Giulia Motta. "Le due fotografe - si legge nella presentazione - tengono vivo e saldo il contatto con radici fragili che stiamo perdendo. La selezione proposta è schietta e ruvida, e basa la sua indagine su professioni in via di estinzione e luoghi rimasti invariati rispetto a un passato che rischiamo di perdere". L'ingresso è libero (con green pass).