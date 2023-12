Potrebbe saltare il raddoppio della Milano-Mortara

È, forse, la linea ferroviaria peggiore della Lombardia, ma potrebbe non essere riqualificata come da programma e intenti (sbandierati). Parliamo della 'Freccia delle Risaie', come viene soprannominata la Milano-Mortara, e per la precisione della tratta tra Albairate e Abbiategrasso, nel Milanese, per la quale si parlava, e forse non si parlerà più, di un raddoppio.

Il problema sta nel fatto che le risorse del Pnrr per realizzare il raddoppio (120 milioni) richiedono l'ultimazione dell'opera entro il 2026, cosa che sembra impossibile. Sia per gli extracosti (dovuti all'inflazione) sia per altri rallentamenti che la Regione attribuirebbe a Rfi, proprietaria dell'infrastruttura.

Fatto sta che, martedì, a un'interrogazione del Partito democratico, il sottosegretario Mauro Piazza ha spiegato che sono in corso "verifiche col ministero delle infrastrutture" per recuperare nuove risorse. "Una risposta che ci fa temere che il raddoppio non si farà", commentano Simone Negri e Pietro Bussolati, consiglieri regionali del Pd che hanno promosso l'interrogazione alla giunta regionale: "Eppure, quando la Regione vuole ottenere qualcosa, come i 600 milioni che ogni anno rilascia per Pedemontana, sa come intervenire".

"Non possiamo permetterci di perdere i 120 milioni messi a disposizione dal Pnrr, continueremo a batterci per il raddoppio totale di questa linea fino a Mortara", concludono i due consiglieri del Pd.