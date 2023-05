Peschiera del Garda sarà di nuovo presa d'assalto il 2 giugno?

Tantissimi i video pubblicati sui social network. Uno solo l'invito: “Il 2 giugno tutti a Peschiera”. È già allerta alta nel Basso Garda per la possibile replica del raduno di giovanissimi che lo scorso anno scatenò il caos tra il lido Pioppi di Peschiera e il lido Campanello di Castelnuovo del Garda. L’attenzione è massima da parte di istituzioni e forze dell’ordine: per questo per lunedì pomeriggio la prefettura di Verona ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, a cui parteciperanno anche i sindaci di Peschiera e Castelnuovo. In giornata si deciderà probabilmente il da farsi.

Anche in Lombardia la macchina organizzativa si sta già muovendo. A Brescia con il coordinamento della prefettura si prevedono controlli rinforzati lungo le fermate bresciane della Milano-Venezia - i più giovani, come lo scorso anno, si muoveranno in treno - e in particolare alle stazioni di Brescia e Desenzano, come già nel 2022 subito dopo i fatti del 2 giugno.

Cosa è successo il 2 giugno

Quel giorno, un anno fa, sul lungolago tra Peschiera e Castelnuovo si radunarono migliaia di giovanissimi, tra cui tantissimi minorenni, per un raduno di “sturdy dance”, un ballo che su TikTok è una moda mondiale. La giornata finì presto per degenerare, fu necessario l’intervento della Polizia in tenuta antisommossa: per quanto successo in spiaggia venne aperta un’inchiesta per rissa aggravata e danneggiamenti. Tra le centinaia di giovani identificati anche numerosi ragazzi arrivati dalla provincia di Milano.

Sul treno del ritorno, infine, furono molestate 5 ragazzine che stavano tornando a casa dopo aver passato una giornata a Gardaland. Per questo episodio venne aperta un’indagine per molestie sessuali aggravate.