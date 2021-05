Le due ragazze nude tra la folla: "spettacolo" vietato ai minori in piazza a Milano

Nude e in atteggiamenti difficilmente equivocabili. Il tutto al centro di una delle piazze della movida. Siparietto hard la scorsa sera in piazzale Archinto a Milano, dove due donne - sembra si tratti di due giovani - hanno deciso di dare spettacolo tra la folla radunata nel quartiere Isola.

A denunciarlo è stato l'assessore alla sicurezza di regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha diffuso il video. Le immagini effettivamente lasciano poco spazio all'immaginazione: si vedono le due ragazze al centro della piazza - una delle due praticamente nuda, l'altra un po' più coperta -, che improvvisano quello che sembra uno spettacolo vietato ai minori, mentre qualcuno scatta fotografie e qualcun altro commenta a voce alta.

“Non c’è alcun dubbio: Milano è fuori controllo", il commento di De Corato, che siede anche in consiglio comunale a palazzo Marino e che ha ricevuto le segnalazioni dai residenti della zona. “Ognuno pensa di poter fare qualsiasi cosa, come le due incoscienti ragazze che in piazzale Archinto hanno messo in piedi un siparietto degno di un film hard", le parole dell'assessore regionale. "Il declino di questa città è palpabile in ogni angolo, ma per il sindaco Sala questo non è un problema", il suo j'accuse politico.

Non è la prima volta, tra l'altro, che le strade di Milano diventano teatro di episodi "bollenti". A inizio aprile una coppia si era lasciata andare alla passione su un marciapiede in via Tonale, a due passi dalla stazione Centrale. E a due passi dalle macchine e dai passanti.