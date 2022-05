L'ospedale di Kiev chiuso per le bombe: il viaggio di Bohdan a Milano per non morire

Un viaggio in ambulanza lungo 30 ore e una corsa contro il tempo per salvare la vita di un ragazzo di 14 anni paraplegico dalla nascita. Una missione quasi impossibile riuscita all'ospedale Niguarda di Milano, i cui medici sono stati in grado di dare una nuova vita a Bohdan.

Bohdan, raccontano dall'ospedale meneghino in una nota, "è nato in Ucraina con una grave malformazione congenita, la spina bifida, che nel suo caso si presenta nella forma più grave, il mielomeningocele, un difetto del tubo neurale caratterizzato dall'incompleta formazione delle ossa della colonna. Per questa condizione il ragazzo era già stato seguito dall'unità spinale di Niguarda 10 anni fa, dagli specialisti che si occupano dei nuovi nati con spina bifida. Ma è solo dopo il suo ritorno in Ucraina con la famiglia che viene sottoposto alla chirurgia necessaria per contenere gli effetti di una condizione nota come 'scoliosi neurologica'. L’ultimo intervento realizzato a febbraio del 2021 sembra essere riuscito ma dopo 6 mesi Bohdan inizia ad avere problemi importanti. Si scopre che le barre e le viti usate per creare una sorta di armatura anti scoliosi sulla sua colonna vertebrale hanno provocato una grave infezione".

Poco dopo - a causa dell'invasione russa - Kiev si trasforma in una nottà in guerra, l'ospedale chiude e dimette i pazient perché i medici non sono più in grado di seguirli. "Le sue condizioni peggioravano giorno dopo giorno, senza l’assistenza dell’ospedale era a casa allettato e non potevamo fare altro - ricorda nonna Olga -. Era dura vederlo così, lui che è sempre stato pieno di energia, fin da piccolo ha sempre fatto un sacco di attività, giocava anche a tennis e praticava nuoto. Si stava spegnendo, ma per fortuna quasi come un intervento divino abbiamo ricevuto la telefonata della dottoressa Francesca Schioppa dell'unità spinale di Niguarda. Si ricordava del nostro caso e ci ha chiamati per sincerarsi delle condizioni di Bohdan dopo lo scoppio della guerra. Nonostante fossero passati tanti anni a Niguarda si ricordavano di noi. Le ho raccontato dello stato in cui Bohdan si trovava e mi ha detto che non c’era da perdere tempo, dovevamo andare immediatamente a Milano”.

Ma uscira da un paese in cui piovono bombe e missili non è facile. I primi tentativi di organizzare il viaggio non vanno a buon fine. I genitori contattato tutte le principali organizzazioni umanitarie ma non c’è modo di realizzare il trasporto. L’unica alternativa rimasta è affittare un’ambulanza a proprie spese per raggiungere l’Italia. E così è. "È stato un viaggio di 30 ore, fatto con il cuore in gola, praticamente senza soste - ammette la nonna del 14enne -. Un tragitto interminabile che ha visto alternarsi alla guida il medico al seguito e il padre del ragazzo".

Ma alla fine tutto va per il meglio. L'ambulanza arriva a Niguarda nel cuore della notte e Bohdan viene subito ricoverato in pediatria. "Giusto il tempo di realizzare gli accertamenti e di pianificare i dettagli dell’operazione, così dopo pochi giorni il ragazzo viene portato in sala operatoria dove gli ortopedici specializzati in chirurgia vertebrale completano un intervento molto delicato", si legge in una nota di Niguarda.

"Siamo stati in sala per circa 6 ore e abbiamo rimosso tutti i materiali di sintesi utilizzati in Ucraina che a causa di un’esposizione avevano portato a un’infezione sistemica molto grave. Il ragazzo rischiava di andare incontro ad uno shock settico che avrebbe messo a rischio la sua vita", spiega il chirurgo vertebrale Pietro Giorgi. Ora il 14enne sta completando la riabilitazione, ma sta bene. “Bohdan è vivo e sta riprendendo a poco a poco la vita nelle sue mani - dice nonna Olga -. Non ci sono parole per ringraziare i medici e tutto il personale di Niguarda che si è preso cura di lui. Siete e sarete per sempre i nostri angeli".