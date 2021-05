Trasferimento della Rai al Portello, "guerra" di campanile Roma-Milano

Se ne parlava da anni, della sede Rai a Milano, al Portello, precisamente negli spazi del MiCo. Gli stessi spazi che, anni addietro, il Milan aveva "puntato" per realizzare uno stadio di proprietà, rinunciando poi all'idea per l'opposizione strenua degli abitanti del quartiere.

Il trasferimento della Rai, con tanto di centro di produzione, necessario per la scadenza dell'affitto in via Mecenate fissata per il 2025, era stato bloccato dal covid, perché quegli spazi sono serviti anche a realizzare l'ospedale "ad hoc" in Fiera, anche in questo caso con polemiche annesse. Infine il via libera del cda della televisione pubblica, atteso da tempo, con il 2025 come termine massimo previsto per il trasferimento. Tutta la produzione si sposterà in Fiera, ridimensionando gli spazi di corso Sempione.

Soddisfatte le istituzioni milanesi e lombarde. «Ora tutti al lavoro per realizzare il progetto», ha esclamato il sindaco di Milano Beppe Sala. «La Lombardia e Milano, punti di riferimento nazionali dell’informazione e della comunicazione, meritano questo riconoscimento, atteso da troppo tempo», ha aggiunto il governatore Attilio Fontana.

Non sono tuttavia mancate alcune polemiche. Da Roma, i tre candidati sindaci principali (Virginia Raggi per i 5 Stelle, Roberto Gualtieri per il Pd e Carlo Calenda per Azione e Più Europa) hanno espresso "contrarietà" a una «Saxa Rubra del nord», temendo che l'operazione milanese snaturi la "centralità" di Roma per l'azienda televisiva di Stato.

«Pd mandante del ritardo»

Pronta la risposta ai romani del leghista Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture nel governo Draghi, che accusa il Pd romano di essere «mandante del ritardo sul trasferimento della sede regionale Rai da via Mecenate al Portello», indicando direttamente il colpevole in Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e ora candidato sindaco di Roma. «I dem e il loro candidato non si accorgono che lo spostamento della sede rappresenta un ingente risparmio per i conti aziendali», afferma Morelli: «Con la nuova sede la Rai in Lombardia può puntare ai canali in inglese e al corretto sviluppo sulle piattaforme web».

Prova a smorzare le polemiche Filippo Barberis, capogruppo del Pd a Palazzo Marino: «Non vi sarà scippo, gli amici romani si tranquillizzino. Chiediamo solo che si dia seguito a quanto già discusso e definito dal consiglio d’amministrazione dell’emittente pubblica. E' da decenni che si parla della nuova sede Rai al Portello e ogni volta che si compie qualche passo avanti subito parte un fuoco di sbarramento. Milano merita un nuovo centro di produzione, ma ancora di più lo merita la stessa Rai se vuole fare un salto di qualità in termini di innovazione e di presenza autorevole sul territorio».