La Sda Bocconi è la prima in Europa secondo Bloomberg

Sda, la scuola di management dell'Università Bocconi di Milano, è prima in Europa nel ranking 'best b-schools 2023' di Bloomberg Businessweek, la classifica annuale delle migliori scuole di business europee e dei programmi Mba. Lo rende noto la stessa università, spiegando che in un anno l'ateneo meneghino ha scalato quattro posizioni.

Il ranking confronta fattori come la qualità dell'insegnamento, le opportunità di carriera per i partecipanti e le recensioni da parte di studenti e recruiters, che danno valutazioni sulla qualità della didattica e del networking e sul livello delle competenze e spirito imprenditoriale trasmessi. Un ultimo indice si basa sul miglioramento ottenuto in termini di stipendio.

"Essere riconosciuti da Bloomberg come la business school numero uno in Europa è un tributo alla dedizione e alla passione della nostra intera comunità", ha commentato Stefano Caselli, dean di Sda Bocconi: "Questo premio va oltre il semplice ranking, è la celebrazione del nostro impegno a creare un impatto reale nella vita dei nostri partecipanti e nella società".

Con un punteggio di 86,8 nel ranking, la Bocconi non è soltanto prima in Europa ma pareggia il punteggio ottenuto dalla prima scuola di mangement negli Stati Uniti, Stanford. Alla Sda Bocconi il 30% degli studenti è italiano. Le altre principali nazionalità sono statunitense (12%), indiana (8%), tedesca (6%) e colombiana (4%).