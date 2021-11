Il salvataggio di un grosso rapace a Gaggiano (Milano)

Un grosso rapace trovato per terra in difficoltà, portato in salvo e affidato a un centro di recupero. L'accaduto nella mattinata di lunedì 22 novembre a Gaggiano, hinterland sud della città, dove a intervenire è stato il nucleo ittico-venatorio della polizia metropolitana di Milano.

A lanciare l'allarme un cittadino che ha osservato come l'animale, una poiana, fosse rimasta a lungo ferma sul prato, incapace di spiccare il volo. Sul posto sono accorsi gli agenti del Niv, che non hanno riscontrato fratture alle ali o ad altre parti del corpo.l

Da un controllo è però emerso che il rapace era fortemente disidratato. Forse anche a causa dell'estrema debolezza, si è fatto caturare senza praticamente opporre resistenza. Dopo il recupero, gli agenti l'hanno trasportato al Centro recupero animali selvatici di Vanzago, dove sono fiduciosi che, una volta ricevute le cure del caso, potrà essere rimesso in libertà.