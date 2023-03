Cosa ci fa il rapper Ghali sulla nave di salvataggio per migranti Mediterranea

Il rapper milanese Ghali Amdouni, in arte solo Ghali, a bordo della nave di salvataggio dei migranti Mediterranea. Ad annunciarlo lui stesso con un post sui social.

"Oggi sono felice - scrive l'artista - perché l’imbarcazione del progetto Bayna è finalmente operativa, ho fatto l'esercitazione di salvataggio con i ragazzi e ho avuto modo di conoscerli per la prima volta. Mi sono sentito in famiglia e la mia intenzione è quella di fare ancora di più nei prossimi tempi inchallah".



"Lo faccio - ha spiegato Ghali - anche perché sono certo che queste persone, in un mondo parallelo, avrebbero fatto di tutto per salvarmi e so che in questo mondo, lo fanno tutti i giorni con chi è meno fortunato di me, senza discutere. Grazie a chi ha contribuito alla raccolta fondi anche solo divulgando l’informazione".

"La stessa gratitudine che provo quando ringrazio mia madre per avermi partorito in Italia, l’ho provata questo weekend a bordo verso l’equipaggio di Mediterranea - scrive ancora il rapper -. Fossi nato in Tunisia, lo ammetto, avrei fatto di tutto per fuggire da lì. Spesso ci dimentichiamo le ragioni per il quale si decide di lasciare il proprio paese, di migrare verso un futuro migliore e le cause che ci portano a questo, ma non ne parlerò in questo post".