Il 'rave party' in programma per il 2 giugno: treni blindati e polizia in allerta

Il raduno bis del 2 giugno a Peschiera Del Garda, una sorta di rave party diurno non autorizzato, ci sarà. Almeno stando alla preoccupazione con la quale le forze dell'ordine si stanno preparando per evitare che ci siano i problemi del 2022: con scene di caos totale sul lago di Garda, tra il lido Pioppi di Peschiera e il lido Campanello di Castelnuovo. Migliaia i ragazzi si trovarono sul lago per un raduno che doveva essere innocuo, e che invece degenerò in risse e danneggiamenti (con decine di identificati e denunciati) e perfino molestie, quando sul treno del ritorno verso Milano 5 ragazzine subirono avance (e per questo venne aperta un'altra indagine).

Il "dispositivo" di sicurezza per il 2 giugno

Martedì a Verona, in presenza o a distanza, c'è stato un incontro per organizzare la gestione della sicurezza. C'erano i prefetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine anche di Milano, Brescia, Bergamo, Modena e Mantova: tre regioni e diverse province, per quella che sarebbe la probabile provenienza dei ragazzi che potrebbero spostarsi verso il Garda il giorno della Festa della Repubblica. Nel 2022 ne salirono più di 1.600 su un solo treno della linea Milano-Venezia.

I controlli cominceranno dai treni e dalle stazioni: saranno presidiate da uomini (in divisa e in borghese) e mezzi delle forze dell'ordine. Nel Bresciano, riporta BresciaToday, il "dispositivo" interesserà sicuramente le stazione di Chiari, Rovato, Brescia e Desenzano, con particolare attenzione per le ultime due fermate. Tra le indicazioni delle prefetture anche ordinanze comunali per vietare la vendita e il consumo di alcol o di bevande in vetro e lattine nel corso delle ore considerate più "calde" del 2 giugno.

L'appello di Matteo Salvini

Sui social se ne parla ormai da settimane. Soprattutto su TikTok, la "piazza" più cliccata dai giovanissimi e dove anche in questi giorni si moltiplicano video e post dedicati al presunto raduno: "Allora il 2 giugno tutti a Peschiera", "Ci vediamo a Peschiera", "Chi parteciperà all'assalto a Peschiera?", sono alcuni dei messaggi rimbalzati sul social. Tra i tanti sono parecchi anche quelli che si dissociano, che invitano alla calma, a non "fare casino".

Nel merito (e su TikTok) è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini: "In questi giorni qualcuno sta lanciando l'appello per replicare il raduno - scrive Salvini -: la Festa della Repubblica non può essere un'occasione per sfogare violenza, ma deve essere un momento di convivenza sana e pulita, nel rispetto di ragazze e ragazzi, di regole e buona educazione". Lo ha fatto pubblicando però un "collage" di video in cui vengono riproposte immagini di ragazzi e ragazze ancora minorenni, ora in "pasto" ai centinaia di migliaia di follower del ministro dei Trasporti.