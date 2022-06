La Lombardia non razionerà l'acqua per usi civili

Nessun razionamento di acqua per uso civile in Lombardia. Almeno per ora. Secondo Attilio Fontana, governatore della regione, la situazione è al momento sotto controllo. Lo ha detto a margine della missione istituzionale in corso a Bruxelles. "Bisogna capire quali saranno le differenti esigenze delle diverse regioni", ha commentato Fontana riferendo che il presidente della conferenza delle regioni, il friulano Massimiliano Fedriga, affronterà questo tema.

"Stiamo intervenendo per risolvere il problema degli usi agricoli", ha aggiunto il governatore: "Ci stiamo lavorando da due mesi e abbiamo già posto in essere una serie di iniziative concordate col mondo dell'agricoltura, per esempio per rinviare alcune semine e consentire di abbassare il deflusso vitale e far alzare il livello dei laghi".

Acqua dai bacini idroelettrici svizzeri

E' in corso anche un dialogo con il Canton Ticino, che condivide ovviamente le risorse idriche. Massimo Sertori, assessore lombardo alla montagna, ha un dialogo con Norman Gobbi, consigliere di stato del cantone (in pratica, membro del governo ticinese). Secondo quanto riferito da Fontana, Sertori ha chiesto a Gobbi di interfacciarsi con i responsabili dei bacini idroelettrici per cercare di avere un maggiore rilascio dell'acqua.