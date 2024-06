Lana Del Rey incanta Milano, oltre 67mila persone per il concerto della diva

C’è ormai poco della reginetta glam uscita dall’immaginario pop americano delle origini. Lana Del Rey è una diva fuori dal tempo. Appare evidente all’Ippodromo La Maura, a Milano, sotto un cielo plumbeo e davanti agli oltre 67mila fan accorsi ad ascoltare la pioniera dell’Hollywood sadcore, con i suoi ritmi lenti e ipnotici e testi malinconici che parlano di ‘beauty queen’ che perdono la testa per ribelli senza una causa e scie chimiche nei cieli sopra gli esclusivi country club della Valley.

Salita alla ribalta nel 2012 con ‘Born to die’ oggi Lana Del Rey è una star a tutto tondo sul palco degli I-Days. I fan sanno che dark comedy, ‘dream pop’ nostalgico e atmosfere cinematografiche sono quello che avranno questa sera. Ed eccoli accontentati. Per loro, Lana è la perfezione. Lo dimostra l’esercito di ragazzine che sfoggia corone di fiori, fiocchi, vestitini di pizzo, stivali texani e occhiali a forma di cuore imitandone il look.

È amata da boomer e millennial, Lana. C’è chi l’anno scorso è andato fino in Versilia ad ammirarla. E chi invece se la ritrova davanti per la prima volta. Forse non è un caso che l’artista statunitense, reduce dal successo del Coachella (il festival musicale californiano più trendy del mondo, adorato dalle star e dal jet set internazionale), dove si è esibita in tandem con Billie Eilish, e del Primavera Sound, abbia scelto il palco milanese per la sua unica data in Italia. Gli organizzatori lo hanno annunciato come il suo più grande concerto tenuto nel nostro Paese e gli spazi dell’Ippodromo La Maura ne sono la dimostrazione.

Voce malinconica e ammaliante, coreografie in cui interagisce con il corpo di ballo e accenni di pole dance, la cantautrice newyorkese, autodefinitasi ‘la versione gangster di Nancy Sinatra’ è in forma smagliante mentre canta la sua estate malinconica, fatta di amori fugaci e nostalgia romantica. Sale sul palco con un look tutto lustrini da diva anni Sessanta: mini dress color champagne, diadema floreale e stivali sparkling, mentre gli arrangiamenti per le versioni live spesso si discostano dall’elettronica soft di origine. Predilige il piano e talvolta echi di big band da film anni ‘50, in uno spettacolo che fonde moda e arte e che negli anni ha conquistato schiere di fan in tutto il mondo. “Ciao Milano, sono molto felice di essere qui, siete speciali” dice, e il pubblico va in visibilio.

Aperto dalle esibizioni di Clara e Dardust, lo show ha un’atmosfera onirica e una scenografia decadente, un patio bianco ricoperto di piante rampicanti, davanti al quale la cantautrice interpreta i grandi successi della sua ormai ventennale carriera: da ‘Born to Die’, a ‘Pretty when you cry’ e ‘West Coast, fino al suo manifesto, ‘Summertime Sadness’, che il pubblico canta a squarciagola. E poi ‘Young and Beautiful’ e ‘Video Games’, ipnotica ballata che ha consacrato Lana tra i big della musica mondiale, oltre a brani come ‘A&W’ e ‘Grants’ tratti dall’ultimo lavoro discografico ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, pubblicato nel marzo 2023 e accolto molto positivamente dalla critica.

Lana Del Rey canta un’epoca e un immaginario che evocano nostalgia per un tempo che non esiste più e che forse non è mai esistito, velati dalle incertezze della contemporaneità. Nel suo caso, la definizione di ‘dream pop’ sembra quanto mai appropriata per descrivere le sensazioni che regala al pubblico milanese. Un live dall’iconografia cinematografica in cui alterna brani intimi a hit esplosive, con tanto di ologramma. E viene in mente un’altra grande diva, Sophia Loren, che in un’intervista di qualche anno fa diceva: “Se non hai mai pianto, i tuoi occhi non possono essere belli”. Un messaggio che Lana, stasera, fa arrivare forte ai suoi fan.